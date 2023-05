Domenica 21 maggio 2023 è una data chenon dimenticherà mai. Il centrocampista classe 2000 del Napoli ha segnato il suo primo gol con la maglia azzurra, che indossa da 11 anni e ne è tifoso fin da bambino. Napoletano vero Gaetano, si è raccontato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:- "Io e Clementino ci conosciamo da una vita, da quando ero piccolo. Guardavamo insieme le partite del Napoli ed è stato uno dei primi a chiamarmi dopo il gol. Il gol all’Inter al Maradona è stata una delle emozioni più belle che può capitare. È stato molto bello e straordinario".- “E’ stata una bella scoperta, anche noi ci siamo poi accorti delle nostre potenzialità. Abbiamo lottato in ogni partita e poi alla fine è arrivato lo scudetto”.- "Come fanno a mancare le motivazioni con questi record da battere? Sono cose importanti anche per noi. Con l’Inter era una partita affascinante e abbiamo fatto una grande partita”.- “È stata la prima cosa, il gruppo ogni settimana va a cena insieme, lavora insieme sia chi gioca che chi non gioca. È il gruppo compatto la nostra forza”.- “Mi piacerebbe, ma c’è ancora tanto da lavorare”.- “Sì, loro sanno tutti i sacrifici che ho fatto. Ho sempre fatto allenamento a mille all’ora, aspettavo il mio momento ma ero sempre lì pronto e alla fine anche la società è rimasta contenta dato che mi ha visto crescere. Ho fatto l’esordio a 17-18 anni, erano tutti contenti, anche i fisioterapisti”.- “Bellissimo, ma con tutti. Siamo un grandissimo gruppo”.- “Sentirsi dire certe parole dal mister fa sempre piacere, è stato un percorso straordinario. Campione d’Italia col Napoli non è da tutti”.- “Sì, sicuramente. L’emozione dopo la matematica arrivata a Udine è stata spettacolare, però l’unica cosa è che sono scappato subito negli spogliatoi perché la maglietta di quella sera volevo incorniciarla e non darla via”.- “Voglio restare a Napoli, Segnare tanti gol e togliermi soddisfazioni, magari altri scudetti. Però vediamo, ci sono tante cose da sistemare”