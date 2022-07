Ha destato scalpore ieri un video di Denis Vavro. poi cancellato) in cui il centrale bianococeleste, ma prossimo ad essere ceduto al Copenhagen diceva di "odiare la Lazio" in un domanda e risposta su Twitch. Dichiarazioni di cui il giocatore si è pentito mediante social, scrivendo su Instagram: "Ho fatto un errore, detto cose che non sarebbero mai dovuto essere nella mia bocca. Me ne pento. La Lazio è un grande club, storico. Troppo grande per un giocatore come me".