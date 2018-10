Clamorosa gaffe del sito del Manchester United. In un articolo apparso domenica sul sito ufficiale, poi cancellato, i Red Devils hanno usato queste parole per descrivere la Juventus, avversaria questa sera in Champions League: "Mentre i detrattori rispettano a malincuore la nostra storia di promozione dei giovani e audacia, i nemici della Juventus non raccomanderebbero nulla dei bianconeri.. Negli anni '90, il paese è diventato un favoloso scenario Fellini di piazze e caffè accoglienti, dove il gelato non si scioglie mai - i fan inglesi hanno guardato con sospetto le squadre italiane. La loro abilità calcistica non è mai stata messa in discussione; alcune delle loro altre "tattiche" lo erano indubbiamente"