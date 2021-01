Un avvio di 2021 macchiato da una gaffe. Non è passato inoservato il messaggio di auguri che la Serie A ha inviato a tutti i tifosi tramite i propri account social. "Pronti per nuove emozioni, pronti per nuove sfide, pronti a tornare in campo, pronti a dare tutto. Insieme". Dal nerazzurro Lukaku al rossonero Ibrahimovic, passando per il bianconero Ronaldo e il giallorosso Mkhitaryan, fino allo spezzino Nzola e il rossoblu Messias. Un totale di 19 calciatori che ha però clamorosamente evidenziato l'assenza della Lazio. Dopo aver cancellato il tweet, la Lega Serie A ha ri-postato gli auguri un paio d'ore più tardi, con l'aggiunta di Ciro Immobile.