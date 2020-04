L'emergenza Coronavirus ha portato inevitabilmente anche a una crisi economica, che ha investito anche la moglie dell'ex calciatore inglese David Beckham, Victoria: secondo quanto riferito dai media britannici, l'ex Spice Girls avrebbe chiesto fondi governativi per attutire i danni economici della sua azienda di moda, riducendo dell'80% lo stipendio del suo staff, licenziando 30 persone e mettendone altre 25 in cassa integrazione. La stessa Victoria si dice "devastata" da quello che è successo, ma le critiche nei suoi confronti non si placano