Intervistato da Inter TV, Roberto Gagliardini ha manifestato grande entusiasmo per questi primi giorni di lavoro con Antonio Conte. Queste pe

parole del centrocampista italiano.



“Stiamo iniziando a mettere carichi nelle gambe ma il primo giorno è stato ottimo. Durante le vacanze sono riuscito come tutti a riposare un po’ e adesso sono contento di ricominciare con questo entusiasmo e con un nuovo allenatore e nuovi compagni. C’è tantissima voglia di ricominciare, questa settimana dobbiamo allenarci bene e fare tutto quello che chiede il mister, che in questi giorni caricare molto col lavoro di forza sulle gambe, poi domenica cercheremo di approcciare al meglio all’amichevole per poi andare in tournée in Cina. In questo ritiro ci sono molti giovani e tanta voglia di dimostrare e lavorare per stare all’interno di questo bel gruppo”.