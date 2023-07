Roberto Gagliardini rimane in Serie A e in Lombardia: dopo la fine del suo contratto con l'Inter, l'ex Atalanta ha trovato in pochi giorni un accordo con il Monza sulla base di un anno con opzione per il secondo. Palladino è pronto ad accogliere il suo prossimo rinforzo in una stagione che dovrà essere quella della conferma.



IL PROGRAMMA - Gagliardini è atteso alle visite mediche e alla firma sul contratto già nella giornata di domani, quindi sarà ufficialmente annunciato come giocatore dei brianzoli, che hanno già confermato il colpo Cittadini dall'Atalanta in difesa.