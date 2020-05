Roberto Gagliardini non è l'unico giocatore di proprietà dell'Inter che il Torino sta seguendo. Tra i calciatori seguito dalla società granata c'è anche l'esterno sinistro Cristiano Biraghi.



Il terzino, che è ancora di proprietà della Fiorentina, per il ds Davide Vagnati non è però la prima scelta per quanto riguarda la fascia sinistra: il nuovo dirigente granata sta infatti seguendo con grande interesse anche Mohamed Fares, giocatore che conosce molto bene avendolo lui stesso acquistato alla Spal.