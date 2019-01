Roberto Gagliardini è in uscita dall’Inter. Ormai è chiaro che lo spazio per lui in nerazzurro si è assottigliato, fino a diventare quasi invisibile e quindi avrebbe deciso di valutare la situazione e magari cambiare aria. Alla Fiorentina piace (sembrerebbe un sentimento corrisposto), ma è una trattativa che rimane molto complicata, per il costo del giocatore - l’Inter non è intenzionata a svenderlo - che potrebbe decollare con i viola solo con la ‘solita’ formula del prestito con riscatto. Ma è una possibilità che non accende gli entusiasmi della dirigenza interista; ecco perché tutti si sono affrettati a smentire e negare qualunque possibile situazione esistente. Eppure la strada è sempre lì e può essere imboccata da un momento all’altro, oppure restare lettera morta. Lo scrive La Nazione.