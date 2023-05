Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter finalista di Champions League, parla a Diva e Donna: "Simone ha molte pressioni, le sente ma riesce a gestirle. È questa la sua grande forza. Il Manchester City? Squadra di alieni, lui aveva previsto la vittoria contro il Real Madrid".



"Stare con Simone è bello ma faticoso, lo stress è alle stelle, ogni partita è un esame per noi - prosegue la Lucariello -. In 13 anni con lui sono invecchiata di 26 anni. Io non ho la capacità che ha Simone di restare tranquillo. È la sua grande forza, ha molte pressioni, le sente, eccome se le sente, ma riesce a gestirle. Del resto a 18 anni era già un calciatore professionista, a 34 anni ha iniziato ad allenare ed è abituato alle pressioni. La sua più grande qualità? Saper sdrammatizzare".



E infine: "Il Manchester City è fortissimo, una squadra di alieni. Simone aveva previsto che avrebbero vinto la semifinale con il grande Real Madrid 4-0 e così è stato. Lui li conosce bene".



