Galabinov riparte dalla Serie C, è UFFICIALE

Andrey Galabinov torna in Serie C e riparte dopo essere rimasto svincolato al termine della stagione 2022/23. L'ultimo contratto del centravanti bulgaro era infatti scaduto il 30 giugno 2023 ed era nella rosa della Reggina con cui ha portato a termine 36 presenze con 9 gol.



Oggi l'attaccante classe 1998 riparte ufficialmente dal Lumezzane, società del presidente Andrea Caracciolo. L’attaccante classe 1998, ex Genoa, Spezia e Livorno con 32 presenze e 6 gol in Serie A, torna a giocare in Lombardia nella squadra che l'aveva già visto protagonista nelle annate 2009/2010 e 2010/2011.