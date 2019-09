Cristian Galano, esterno del Pescara, ha parlato al Corriere dello Sport: "Ho sentito spesso dire che l'anno scorso sono stato poco continuo, tuttavia penso di aver sempre dimostrato qualcosa. Effettivamente non è stato il campionato più bello della mia carriera, certo, ma ho giocato pochissimo e non credo che sia stata solo per colpa mia. Comunque, adesso cancello il passato e punto al riscatto. A Pescara vorrei riconquistare tutto quello che mi sono perso negli ultimi due anni e credo che ci siano i presupposti, a partire dalla compattezza del gruppo per passare alla solidità della società e al calore della piazza, fino ad arrivare al desiderio di riscrivere una storia diversa dopo la beffarda sconfitta su rigore nella semifinale playoff del maggio scorso anno. Non sono ancora riuscito ad arrivare in Serie A. Ecco, mi piacerebbe riuscirci con il Pescara. Ci credo tanto e non a caso ho sottoscritto un contratto triennale. Ma la strada è ancora troppo lunga per fare questi discorsi, ora voglio vivere alla giornata puntando sempre al massimo."