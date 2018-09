Cristian Galano, attaccante del Foggia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della 6ª giornata della Serie BKT 2018/2019, che ha visto i rossoneri vincere per 3-1 fuori casa contro il Benevento: "Sono contento di aver raggiunto il traguardo delle cinquanta reti in Serie B e sono contento di questa vittoria contro una grande squadra come il Benevento. Abbiamo dimostrato di essere forti anche mercoledì contro il Padova. Dobbiamo continuare così. Dopo questa vittoria inizia un altro campionato. Siamo una squadra forte con ampi margini di miglioramento".



Sul fatto che non volesse uscire dal campo: "Ne avevo ancora e volevo continuare ad aiutare i miei compagni a raggiungere questo grande risultato".



Sul gol realizzato: "Lo dedico alla mia ragazza e alla mia famiglia".