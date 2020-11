Nel corso della sua lunga intervista a la Repubblica, Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, parla della sua vita privata: "Oggi sono felicemente fidanzato, conviviamo da tre anni. Ma la verità è che già al tempo ero più sobrio e pacato di come mi si dipingeva. Sono stato con ragazze molto carine, è vero, ma questo non ha mai condizionato il mio rendimento sul campo. Quando trovai come allenatore Carletto Mazzone al Livorno, dopo qualche allenamento mi prese in disparte e mi disse: Prima di conoscerti mi ero fatto l’idea che fosti un farfallone, invece ho di fronte un grande professionista. Fu una delle soddisfazioni più belle della mia vita sportiva". Galante è fidanzato con Francesca Falomo.