Sabato pomeriggio Fabio Galante avrà il cuore diviso a metà. Sul prato verde di Marassi si sfideranno infatti Genoa e Torino, ossia due dei club in cui l'ex difensore centrale ha trascorso gli anni migliori della sua carriera. Stagioni che non ha certo dimenticato: "Porterò per sempre dentro di me l'orgoglio di aver giocato nelle due squadre più gloriose ed affascinanti del calcio italiano -ha raccontato alla Gazzetta dello Sport - I tifosi si ricordano ancora di me, un affetto che mi ripaga di tutto".



L'incrocio del Ferraris metterà in palio punti importanti sia per i rossoblù, ancora invischiati nella lotta salvezza, che per i granata, alla ricerca di un pass per l'Europa: "Il Toro troverà un ambiente caldissimo, non sarà per nulla facile perché il Genoa deve guardarsi alle spalle e si ritrova in una posizione di classifica pericolosissima. Sarà un crocevia fondamentale per l'Europa. Il Genoa sarà affamato di punti. Corre il rischio di essere risucchiato, la retrocessione sarebbe drammatica. Eppure è una squadra di qualità, con un allenatore, Prandelli, di esperienza: è difficile capire i loro alti e bassi. Sulla carta hanno tutto".



Tra i protagonisti della sfida del Ferraris ci sarà anche il neotorinista Armando Izzo, lanciato il Serie A proprio dal Genoa: "A parte i tatuaggi che io non ho - ha proseguito Galante - rivedo in lui la mia grinta. Incarna lo spirito Toro, è un combattente che non molla mai, uno che si butterebbe nel fuoco. Tra i difensori del passato del Toro lo paragonerei a Mauro Bonomi, hanno lo stesso fuoco dentro".