Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, parla a Inter Tv prima della partita con il Crotone: "Come ha detto ieri Conte tutte le gare vanno sudate e combattute per vincerle. Nessun incontro in Serie A, d'altro canto, è facile. Nelle ultime partite il Crotone sta andando bene, è una formazione in ripresa; una neopromossa che si è adattata forse un po’ in ritardo ai ritmi della Serie A. L’Inter è certamente favorita, dovrà partire forte e impostare bene l’incontro per non riscontrare problemi. I tre difensori che scenderanno oggi in campo sono quelli in grado al momento di dare le maggiori garanzie, i ragazzi cui Conte sta dando maggiore fiducia. Così come altri elementi spesso utilizzati dal tecnico, come Lautaro, Lukaku, lo stesso Vidal poi, che da quando è arrivato ha giocato molto. Quella che scende in campo oggi potrebbe essere la formazione base secondo me".