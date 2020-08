Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, parla a Inter Tv nell'immediata vigilia della sfida con il Siviglia in Europa League: "A me bastava guardare la settimana di allenamento di Colonnese per capire che era una finale. Credo sia una finale stra-meritata. È vero che è una Europa League un po’ atipica, però credo che alla fine le qualità dell’Inter siano venute fuori ed è una finale meritata. Affronteremo una squadra non facile da affrontare perché il Siviglia per storia e qualità dei giocatori è una squadra molto forte, però credo che l’Inter abbia tutto per disputare una grande partita e riportare a casa questo trofeo”.



SULLA FINALE DEL 98' - “Il calcio di quel momento era bellissimo. A pensarci mi vengono i brividi. Ronaldo era importantissimo, averlo in squadra era fantastico. Significava giocare e partire con l’1-0 per noi. Ronie con la sua tecnica e velocità ti fregava sempre, un po’ come avere Messi o CR7, con uno così parti etra-avvantaggiato. Ce lo siamo goduti perché era formidabile dentro e fuori dal campo".