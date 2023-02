Fabio Galante, nel corso di una intervista a Pianetamilan.it, afferma sul prossimo derby: "A sensazione l'Inter non ha difetti perché è forte in tutti i reparti. Il Milan deve essere più bravo a fare tanti uno contro uno, specialmente con Leao e Theo Hernandez. Sfruttare le armi migliori. L'Inter sinceramente è difficile capire dove può aver difetti, nel senso che se gioca concentrato, con intensità, che ognuno si aiuta con l'altro, l'Inter è una squadra fortissima e non vedo punti deboli".