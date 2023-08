Il Galatasaray sta per accogliere nel suo organico Hachim Ziyech, in uscita dal Chelsea. Come riportato da Sky Sport, il giocatore svolgerà oggi le visite mediche. Nelle scorse settimane è saltato il suo passaggio al Psg a causa di problemi di comunicazione col club, mentre a giugno scorso Ziyech non è andato all'Al Nassr a causa delle visite non passate.