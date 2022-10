L'assenza di Mauro Icardi dall'ultima partita di campionato del Galatasary contro l'Adana Demispor, ufficialmente per un problema fisico, ha destato scalpore in Turchia e per questo i media della capitale turca si sono scatenati alla ricerca del bomber argentino svelando un clamoroso retroscena.



Secondo la stampa turca, infatti, Icardi è volato in Argentina dove ha raggiunto a sorpresa Wanda Nara, ma questa volta non per provare a mettere l'ennesima pezza alla loro relazione. Secondo la trasmissione LAM, infatti, Wanda ha chiesto all'avvocato Rosenfeld di essere presente all'incontro con Maurito perché ha ufficialmente avviato i procedimenti legali per la separazione.