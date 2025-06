Galatasaray, Buruk chiama Osimhen: riflessioni in corso e il Napoli attende per l'assalto finale a Nunez, Lang e Ndoye

Una vacanza meritata da terminare, un’attesa che si sta facendo importante, un periodo lontano dai riflettori per capire quale sia la migliore scelta da prendere per il proprio futuro., attaccante nigeriano di proprietà del Napoli che ha vissuto l’ultima annata in Turchia in prestito dal Galatasaray dove ha portato a casa il campionato e ha realizzato – in tutta la stagione, comprensiva di coppe – 37 e 8 assist in 41 partite. Un bottino di assoluto rispetto, da bomber di razza, che dimostra il feeling e la confidenza con la porta che l’attaccante nigeriano ha sempre dimostrato di possedere.

con un ingaggio – almeno – triennale (con opzione) da 40 milioni di euro netti a stagione,che sogna di mettere la ciliegina sulla torta a un mercato che lo sta vedendo grande protagonista – leggasi l’arrivo a parametro zero di Leroy Sané – e che è pronto a confermarlo nella propria rosa. Proprio dalla Turchia, da Fanatik per la precisione, ci arriva la notizia che il tecnico del Galache ha un contratto con il Napoli sino al 30 giugno 2027.: Buruk è entrato nel dettaglio descrivendo i piani per la nuova stagione della squadra turca, chiarendo quali saranno i principali trasferimenti e quale sia il reale obiettivo da centrare nella prossima edizione della Champions League.

. Un continuo temporeggiare per il quale già le massime cariche del Gala avevano dimostrato un certo malessere, come chiarito dal vicepresidente Abdullah Kavucku: “Osimhen deve decidere al più presto. Ci chiede sempre tempo, lo rispettiamo perché ha una famiglia, ma il tempo poi scade. Abbiamo fatto un'offerta molto più alta degli altri club europei interessati e al momento non trattiamo altri attaccanti. Non pensiamo al piano B, vogliamo Osimhen e abbiamo parlato anche col Napoli”.

– irremovibile sul prezzo, anche per quella clausola da 75 milioni di euro valida dal 1° al 15 luglio solo per il mercato estero –, insieme alla cessione di Kvaratskhelia a gennaio al PSG,, specialmente offensivi, definiti dallo stesso patron, dal direttore sportivo Giovanni Manna e dall’allenatore Antonio Conte.

Non è una novità, infatti, che. Con l’olandese si è già arrivati a un accordo sul contratto, col giocatore del Bologna si sta arrivando alla fumata bianca sull’ingaggio, mentre con l’attaccante dell’Uruguay si è avuta una prima apertura al trasferimento in Italia.per entrare in un ciclo vincente in Serie A e alzare l’asticella in Europa, con il palcoscenico della Champions League che vedrà tornare protagonisti gli azzurri da campioni d’Italia in carica.

