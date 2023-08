Ulteriori conferme sul trasferimento di Nicolò Zaniolo che arrivano direttamente dal Galatasaray, precisamente dal tecnico Okan Buruk. Nell'immediato post-partita contro l'Olimpija Lubiana, valida per il terzo turno di qualificazione in Champions League, il tecnico si è così espresso ai microfoni di NTV Spor: "La trattativa prosegue. Vuole giocare in Premier League e rispettiamo questa scelta. Se gli interessi del club verranno soddisfatti, il suo trasferimento avrà luogo. Non so cosa succederà ma noi ci rinforzeremo".