La Fiorentina potrebbe presto dire addio a Luka Jovic. L'attaccante serbo è arrivato di fatto a parametro zero la scorsa estate e nonostante un contratto in scadenza 2024, il club viola ha ancora la possibilità di prolungare fino al 2026 la scadenza.



In queste ore, tuttavia, il suo agente Fali Ramadani ha incontrato il Galatasaray che ha perso Mauro Icardi e sta trattando con l'ex-Eintracht e Real Madrid per portarlo in Turchia.