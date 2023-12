Il prestito di Angelino al Galatasaray rischia di non trasformarsi in riscatto. L'opzione da 6 milioni di euro scatta a 20 presenze, il giocatore di proprietà del Lipsia è a quota 18. Per questo motivo, scrive 4-4-2.com, gli arancio-rossi si stanno muovendo per Garcia dello Young Boys per gennaio.