Il Galatasaray ha chiuso il colpo Tanguy Ndombele. Il centrocampista è Campione d'Italia in carca dopo l'annata in prestito al Napoli, ma era tornato a fine stagione al Tottenham cercando una nuova destinazione. L'Inter ci aveva pensato virando infine su Klaassen e oggi la chiusura dell'accordo con il Galatasary, con il giocatore che è arrivato a Istanbul per visite mediche e firme.