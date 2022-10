Si sbloccano Dries Mertens e Mauro Icardi. I due attaccanti del Galatasaray segnano per la prima volta in Turchia contro l'Alanyaspor, ma non portano i tre punti ai giallorossi che riescono a strappare solo un 2-2. Per l'argentino anche un assist per l'ex Napoli per dimenticare un periodo difficile tra campo e vita privata.