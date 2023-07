Il solito Zaniolo, anche in amichevole. Il giocatore del Galatasaray ha realizzato una doppietta nel test contro il Csavskar, squadra di seconda divisione ungherese, ma ha compiuto una delle sue marachelle.



A causa sua infatti è scattata una rissa in campo quando, dopo un contrasto, ha messo le mani in faccia e alla gola a un difensore avversario. Sono accorsi i compagni di squadra per dividere i due giocatori. Alla fine della gara però l'ex Roma e il difensore del Csavskar hanno posato insieme per un selfie, sancendo la pace fatto con un “Bravo! Good fight“.