Secondo quanto riportato da Football Insider, Ezgjan Alioski sta per diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. L'esterno nordmacedone ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Leeds, diventando uno svincolato dal 1 luglio. Le sue prestazioni con la maglia della nazionale ad Euro 2020 avevano attirato l'interesse di diversi club, ma con un'offerta di 7 milioni di euro tra stipendio e commissione alla firma dovrebbero essere i turchi a spuntarla. Il giocatore dovrebbe trasferirsi ad Istanbul per i prossimi 3 anni. In Italia il 29enne interessava alla Roma dopo l'infortunio di Spinazzola.