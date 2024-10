Tre gol e tre punti per il Galatasaray, che vince 3-0 sul campo dell'Antalyaspor grazie a una doppietta di Mauroe a una rete in rovesciata di Victor. I campioni di Turchia consolidano così il primo posto in classifica con 25 punti in 9 giornate di campionato.L'attaccante argentino ex Inter sale a quota 4 gol in questo campionato, uno in più del nigeriano arrivato in prestito dal Napoli.