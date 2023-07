Il Galatasaray continua a lavorare sul mercato con il PSG. Dopo la chiusura per Icardi, il club turco sta per affondare su un altro argentino dei francesi, Leandro Paredes. Secondo quanto riportato dall’Equipe, l'ex Juve è un esubero per Luis Enrique che lo lascerebbe partire volentieri. L'accordo potrebbe essere trovato per una cifra vicina ai 6 milioni di euro.