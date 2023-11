Tanguy Ndombele al Galatasaray è una storia che deve ancora prendere la piega migliore, ma che rischia di non farlo mai. La colpa? E' di un hamburger. O meglio, dello stato di forma del francese ex Napoli e cercato dall'Inter, che non ha convinto il tecnico Okan Buruk. Una sola volta titolare in stagione, Ndombele avrebbe avuto una discussione con l'allenatore dopo la partita di Champions League contro il Bayern Monaco, proprio a causa del cibo: al rientro in hotel avrebbe ordinato un hamburger, venendo colto in flagrante da Okan. Risultato? Fuori rosa fino al ritrovamento della forma migliore.