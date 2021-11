Poco dopo la mezz'ora di Galatasaray-Marsiglia la tensione in campo è volata alle stelle: è il 34' del primo tempo quando l'arbitro interrompe la gara per una rissa nata dal lancio di oggetti verso i giocatori, con l'ingresso in campo di alcuni componenti della panchina turca. A quel punto Muslera ha chiesto ai tifosi turchi di fermarsi e dopo pochi minuti l'arbitro ha fatto ripartire la gara richiamando Cicaldau e Gueye. Nuovi disordini dopo quelli nella gara d'andata, che era stata sospesa per scontri tra tifosi.