Mauro Icardi è pronto a tornare al Galatasaray. La notizia era nell'aria già da tempo, ma la malattia della moglie Wanda Nara aveva frenato e complicato tutto. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com i suoi agenti, Gardi e Pino stanno volando ufficialmente a Istanbul in Turchia per stilare i contratti e mettere poi nero su bianco il grande ritorno del bomber ex-Inter nella capitale turca in maglia giallorossa dal PSG. Dopo il prestito dell'anno scorso questa volta l'addio al club parigino sarà a titolo definitivo per una cifra complessiva di circa 10 milioni.