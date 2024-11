Getty Images

Galatasaray, Okan: "Se Icardi non avesse avuto problemi con la moglie ora sarebbe titolare nell'Argentina"

un' ora fa

Il tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, è entrato a gamba tesa sulla relazione tra Maurito e Wanda Nara, durante l'intervista rilasciata a TRT Sport: "Se Icardi non avesse avuto problemi con la moglie, ora sarebbe completamente diverso. Io rispetto tutto, il suo matrimonio, sua moglie, ma se Icardi non avesse avuto problemi con la moglie, ora sarebbe completamente diverso. Forse sarebbe stato il centravanti della Nazionale argentina".



"Probabilmente Icardi ha perso molte cose nella sua vita per questo motivo. È un ottimo padre di famiglia. Ama la sua famiglia, ama i suoi figli. Ha un cuore molto buono. Ha sempre voluto proteggere la sua famiglia. E noi lo abbiamo sempre aiutato. La cosa più importante nella vita è la famiglia. Il calcio non può metterla in secondo piano, e nemmeno una partita. Se il giocatore non è felice, non è possibile ottenere prestazioni sul campo. Ho sempre cercato di sostenerlo, ora vediamo, tornerà il prima possibile".