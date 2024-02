Galatasaray-Sparta Praga, le formazioni ufficiali

Galatasaray-Sparta Praga è l'andata dei Play-Off di qualificaizone agli ottavi di finale dell'Europa League 2023-24. Calcio d'inizio della gara alle ore 18:45 di giovedì 15 febbraio allo stadio RAMS Park di Istanbul.

I Leoni di Turchia sono retrocessi nella competizione dopo aver rischiato il passaggio del turno in Champions League nel girone contro Bayern Monaco, FC Copenhagen e Manchester United, ma da allora gli uomini di Okan Buruk non hanno più perso un incontro. Gli ospiti guidati da Brian Priske sono invece primi in campionato in Repubblica Ceca a +5 dallo Slavia e arrivano ai playoff dopo uno dei gironi più combattuti di Europa Leauge avendo mandato il Betis Siviglia in Conference e arrivando secondi dietro ai Rangers.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Ayhan, Sanchez, Nelsson, Kutlu; Demirbay, Torreira; Yilmaz, Mertens, Akturcoglu; Icardi.

SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl; Vitik, Krejci, Sorensen; Preciado, Kairinen, Laci, Rynes; Karabec, Kuchta, Birmancevic.