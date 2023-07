Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/24yDcPRRbS — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 28, 2023

È il club turco a dare l'annuncio, come da prassi, di aver intavolato una trattativa ufficiale col Paris Saint-Germain per riprendere l'attaccante argentino: "Sono iniziate le trattative ufficiali tra il calciatore e il suo club Paris Saint-Germain Football per il trasferimento del calciatore professionista Mauro Emanuel Icardi Rivero", si legge sul profilo Twitter dei giallorossi.Secondo quanto aveva appreso Calciomercato.com, i suoi agenti, Gardi e Pino, stavano volando a Istanbul per stilare i contratti e mettere poi nero su bianco il grande ritorno del bomber ex-Inter dal PSG. Dopo il prestito dell'anno scorso,. La nota apparsa sul profilo ufficiale della società turca non fa altro che confermare l'arrivo prossimo della fumata bianca.