Nonostante le voci di un interessamento dell'Al Ahly per lui, Nicolò Zaniolo, almeno per ora, non ha alcuna intenzione di lasciare il calcio d'Europa. La Juventus da lui richiesta, salvo sorprese, rimarrà un sogno in questo mercato e allora lo scenario più concreto è che possa semplicemente restare in Turchia.