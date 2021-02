In un intervento su Milannews.it, Giuseppe Galderisi indica il vero insostituibile del Milan: Sì c’è, è Pioli. Si trascura sempre il lavoro del tecnico. Per esperienza è vero che i grandi giocatori fanno la differenza, ma è anche vero che se i grandi giocatori sono indirizzati bene e lavorano tutti insieme il merito va ad un allenatore che non solo ha la capacità sul campo ma anche nel modo di vivere lo spogliatoio, il lavoro che fa durante la settimana a livello tecnico e tattico. Credo che il Milan ha dimostrato che con Calhanoglu e Ibra va forte, ma anche nelle occasioni in cui non ci sono stati loro la squadra ha continuato ad andare forte. È la dimostrazione che il lavoro fatto dal tecnico Pioli è di alto spessore sotto tutti i punti di vista”.