Giampiero Galeazzi torna in tv sulla Rai. Un mese dopo la commovente ospitata in sedie a rotelle dall'amica Mara Venier a 'Domenica In', ieri sera il giornalista era in collegamento video da casa con la 'Domenica Sportiva'. Regalando altre emozioni e raccontando qualche interessante aneddoto sul mondo del calcio. Con una serie di interventi ficcanti, Galeazzi ha riso e fatto sorridere chi era in studio e chi era davanti alla tv: è un esempio di come si può vivere (bene) la malattia.