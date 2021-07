L'ex allenatore e amico di Massimiliano Allegri, Giovanni Galeone, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare dell'approccio del tecnico livornese, al suo rientro alla Juventus; dei suoi dubbi e perplessità in merito alla sessione di calciomercato del club bianconero.



3-4 COLPI - "Max Allegri è motivatissimo, convinto di questo suo ritorno. Io ho qualche perplessità: la Juventus non è convintissima sui movimenti di calciomercato. Aspettiamo che si mettano a posto un po' di cose, ma dalla Juve mi sarei aspettato di più. Allegri ha bisogno di 3-4 calciatori. Ok Locatelli, Chiellini dovesse firmare nuovamente potrebbe giocare 15-20 partite. Un centrale di sinistra la Juventus dovrebbe acquistarlo senza pensarci minimamente".