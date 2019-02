Un amico, un confidente e un maestro, prima che un allenatore. Giovanni Galeone è, nel mondo del calcio, una delle persone più vicine a Massimiliano Allegri. Quando l'ex tecnico - tra le altre - di Pescara e Napoli parla del futuro del livornese, quindi, c'è da stare molto attenti a quello che dice. E ieri, a Radio Kiss Kiss, Galeone ha dichiarato: "​Credo che la sua avventura alla Juve sia finita, a prescindere da come andrà in Champions League. Se la dovesse vincere, la dedicherebbe sicuramente a Sacchi, che parla sempre di questa sciocchezza dello spartito. Penso che Allegri ce l'abbia un po' con Sacchi, io di sicuro sì".



FUTURO IN PREMIER - Secondo Galeone, il futuro di Allegri sarà in Premier League: "Glielo dico già da qualche anno. L'estate scorsa ha rifiutato Arsenal, Chelsea, Manchester United e anche il Real Madrid". Se Max decidesse di provare l'avventura inglese, non ci sarebbero molte squadre pronte ad accoglierlo. Solo lo United - che deve decidere se confermare o meno Solskjaer - e il Chelsea - con la posizione di Sarri sempre in bilico e lo spauracchio del mercato bloccato dalla Fifa - potrebbero decidere di cambiare a giugno, mentre altre big come Arsenal e Manchester City sembrano intenzionate a proseguire con Emery e Guardiola.