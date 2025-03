Galeone: "Allegri lo vedrei benissimo alla Roma, che club è diventato il Milan?"

17 minuti fa



Giovanni Galeone dice la sua sul calcio italiano dei giorni nostri. L'ex allenatore ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Oggi ci sono analfabeti che pretendono la cattedra universitaria. E nel calcio è lo stesso. Vallo a spiegare a quelli del Milan: mandano via gente come Maldini e Massara — tra i più bravi in circolazione — e mettono Ibrahimovic. Grande calciatore, per carità. Ma che dirigente è? Che società è diventata quella rossonera? E di esempi ce ne sono mille".



"La Roma? Dopo mesi hanno capito che serviva Ranieri. Adesso non devono sbagliare il prossimo allenatore. Allegri? Andrebbe molto bene. E glielo auguro. Anche se sono stato arrabbiato con lui. Per un po' mi ha chiamato e non mi andava di rispondere. Era diventato troppo pigro. Deve allenare, è bravissimo. Chissà, magari esagero. Magari non dipende solo da lui. Non arriva la chiamata giusta. Fossi stato il Milan, di corsa. Ma poi ci siamo sentiti e mi ha detto che non ci va. Ecco: alla Roma lo vedrei benissimo. Poi va a sapere. Io 'sto calcio non lo capisco più".