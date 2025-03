Galeone: "Allegri starebbe bene alla Fiorentina, ma serve un progetto importante"

Gettyimages

L'ex allenatorementore di Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato della stagione della Fiorentina ma anche della possibilità di vedere l'ex Juve sulla panchina viola. "Secondo me Palladino non ha fatto male. E' giovane, a Monza ha fatto benissimo. Si è meritato la Fiorentina. Sta facendo abbastanza bene con una squadra buona. Colpani lo ha portato lui e non ha reso come ci si aspettava, però ha trasformato Kean in quello che è diventato".- "Aa fatto parte insieme ad Allegri di uno dei migliori centrocampi che ho avuto, al Perugia. Fidatevi di Goretti a Firenze: è uno dei pochi che capisce di calciatori".

- "Come caratteristiche sì, Allegri è un toscanaccio. E' uno di voi. E' molto legato alla Toscana e alla tradizione. Però ha vinto molto ci vorrebbe un progetto importante. Ha rifiutato il PSG. Prima ci sentivamo di più, ora meno ma tra Livorno e Firenze ci corre poca distanza".