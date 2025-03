Galeone: "Basta costruzione dal basso, la Fifa faccia come nel basket. 10 secondi per superare la metà campo"

, ex allenatore di Pescara, Perugia, Napoli e Udinese tra le altre, ha concesso unaa Il Corriere della Sera. Nel corso della quale, ha commentato in maniera fortemente critica alcune tendenze del calcio di oggi: "Per fortuna non alleno più, rischierei di morire in panchina.Un autogoal come quello del Napoli a Como mi avrebbe ucciso. Ma è mai possibile?Ma tanto poi superata quella sarebbe la stessa storia, solo passaggi inutili. C'è anche un problema di concentrazione: un goal come il secondo contro la Germania nemmeno all'oratorio”.Lo sfogo di Giovanni Galeone prosegue così: “Così il calcio non è nulla.Gli insegnano gli schemi e non sanno più stoppare una palla, palleggiare, saltare l'uomo. Chi ci riesce ancora andrebbe protetto dal Wwf: sono esemplari in via d'estinzione".A Il Corriere della Sera,ha tuttavia elencato una serie di esempi virtuosi del calcio attuale: "No, non mi piace 'sto calcio. Quarant'anni fa, anche senza vincere nulla, il mio Pescara divertiva. Durò poco, perché davanti c'erano le vere corrazzate. Ma avevamo un'idea, giocatori giovani che erano felici. E si vedeva.Nico Paz è forte forte. Però ci sono troppi giocatori che si sentono grandi e non lo sono. Montati e presuntuosi. Io ho visto Zico, dico Zico, restare al freddo di Udine dopo l'allenamento per un'ora da solo a calciare le punizioni contro la barriera di legno”.