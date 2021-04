Giovanni Galeone parla a Radio Bianconera del momento dell'Inter: "Juve? Dopo l'uscita dalla Champions, era il momento in cui doveva sfruttare i problemi dei nerazzurri. Conte è riuscito pian piano a costruire la squadra mettendo qualità con Eriksen, Perisic, Brozovic. La Juventus invece non ha ancora una formazione tipo.È un po' come quando a inizio stagione Conte giocava con D'Ambrosio, Skriniar e Kolarov che poi alla fine non ha più giocato. La pecca di Pirlo è che secondo me è ancora troppo giocatore, si innamora di una soluzione e poi da lì la lettura della partita diventa difficile. Vorrebbe fare delle cose come se in mezzo al campo ci fosse ancora lui, ma non c'è".