Giovanni Galeone, ex allenatore del Pescara, maestro di Allegri e Gasperini, dice la sua, al Tirreno, sull'Atalanta, terza in classifica e ancora protagonista in Champions: "La squadra bergamasca ha segnato 98 gol e solo in due gare su trentotto è andata in bianco. Questi sono i numeri che contano, che pesano nel calcio. Non le pugnette del possesso palla: Gasp tatticamente è il più bravo che ho avuto, alla pari con Allegri".