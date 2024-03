Galeone: 'Gasperini perfetto per il porgetto del Milan, all'Inter non hanno capito niente di lui'

Giovanni Galeone, mentore di Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, ha parlato a Tuttosport: "Gasp ha avuto l’Inter, ma non hanno capito niente di lui. Piero è molto attento e scontroso nell’imporre le sue idee, diventa difficile smuoverlo da certe convinzioni. Gasp è uno che tira dritto, non sa essere politico e non ha mai fatto compromessi. Ha ottenuto grandi risultati, tenendo sempre fede alle sue convinzioni. Ora sta bene all’Atalanta, anche se merita di allenare Napoli o Milan: col progetto giovani sarebbe perfetto per i rossoneri…".



Si parla tanto del no detto da Allegri al Real Madrid…

"Max è rimasto alla Juventus, nonostante avesse richieste molto allettanti. Quando ha rifiutato il Real Madrid l’ho chiamato e gli ho detto: “Ma come cacchio fai?”. Negli anni scorsi ha detto no a Chelsea e Psg. I francesi mi avevano chiamato per provare a convincerlo, ma non c’è stato niente da fare: lui voleva stare alla Juve. Al di là di tutto i tifosi dovrebbero apprezzare la scelta di rimanere in un momento tosto per il club e in cui era rimasto da solo. Nel gioco si può certamente migliorare, anche grazie agli interventi sul mercato".



Perché alla fine contano i calciatori…

"Gli allenatori sono importanti, quando sbagliano e nel fare danni. Le partite le decidono i giocatori".



Allegri rimarrà alla Juve?

"Lo sento molto sereno. Stanno portando avanti il progetto giovani con ingaggi ridotti: un piano scelto dalla società e sposato in pieno da Max. Se si qualifica alla Champions League, ha fatto bene e centrato il traguardo richiesto. Oggi il divario con l’Inter è però troppo ampio: per lo scudetto servono rinforzi".