Giovanni Galeone, amico e mentore di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla così alla Gazzetta dello Sport: "Max deve giocare verticale. L’anno scorso gli ho detto: 'Non hai più Barzagli, Chiellini e compagnia, non puoi stare lì in difesa, devi giocare più in avanti'. Con l’Udinese, nel primo tempo mi ha fatto una buona impressione. Anche se poi nella ripresa si è abbassata concedendo troppo... Ma sa cosa mi è piaciuto soprattutto? Che nei primi 45’ non ho visto nemmeno un passaggio all’indietro verso Szczesny. Il calcio deve essere verticale, se no non vai da nessuna parte".



Infine, sulla partita di oggi, che vedrà la Juve opposta alla Lazio: "La Lazio è squadra tecnica, fastidiosa, la peggior avversaria possibile per una big. Fa tanto possesso. La Juve dovrà essere rapida nell’arrivare là davanti e fare male in velocità".