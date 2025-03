Galeone: "La Juventus dà un milione di euro al mese a Vlahovic, che non sa stoppare un pallone"

L'ex allenatore ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera:Ma è mai possibile? 'Sta palla sempre indietro, 'sta partenza dal basso. Ma basta, fatela finita.Ma tanto poi superata quella sarebbe la stessa storia, solo passaggi inutili. C'è anche un problema di concentrazione:Batti un calcio d'angolo e dopo tre passaggi, sei di nuovo dal tuo portiere. TutteGli insegnano gli schemi e non sanno più stoppare una palla, palleggiare,

"Invece ai miei tempi? Alt, non voglio fare il vecchio rimbambito. Non è così mica ovunque.Quarant'anni fa, anche senza vincere nulla, il mio Pescara divertiva. Durò poco, perché davanti c'erano le vere corrazzate. Ma avevamo un'idea, giocatori giovani che erano felici. E si vedeva".

Se non è uno scudetto quello.Forse l'unico rimpianto. No, anzi, ce n'è un altro".

E così quel che poteva essere, non è stato. Ma la vita è andata avanti ed è stata anche una bella vita. Io di calcio parlavo con Gigi Riva, Fabio Capello. E Pierpaolo Pasolini che veniva a Grado l'estate a fare le sabbiature. Cose che ti restano dentro. C'era educazione, rispetto, cultura. Oggi ci sono analfabeti che pretendono la cattedra universitaria. E nel calcio è lo stesso. Vallo a spiegare aE di esempi ce ne sono mille".

. Però ci sono troppi giocatori che si sentono grandi e non lo sono. Montati e presuntuosi. Io ho visto Zico, dico Zico, restare al freddo di Udine dopo l'allenamento per un'ora da solo a calciare le punizioni contro la barriera di legno"."Chi vince lo scudetto? Boh. Inter, certo. Il Napoli può lottare fino alla fine. Se ha fortuna anche l'Atalanta, ma è difficile. Poi stop, dietro male, male.Chissà ora vediamo con l'arrivo di Tudor. Del Milan ho già detto. La Roma? Dopo mesi hanno capito che serviva Ranieri. Adesso non devono sbagliare il prossimo allenatore".

Andrebbe molto bene. E glielo auguro.Anche se sono stato arrabbiato con lui. Per un po' mi ha chiamato e non mi andava di rispondere. Era diventato troppo pigro. Deve allenare, è bravissimo. Chissà, magari esagero. Magari non dipende solo da lui. Non arriva la chiamata giusta.Poi va a sapere. Io 'sto calcio non lo capisco più".