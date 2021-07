Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore, Giovanni Galeone, esprime il proprio parere sulla prossima corsa scudetto, mettendo Inter e Juve davanti a tutti.



"Sul mercato l’unica squadra che per ora si muove bene e con chiarezza è il Milan. Dobbiamo aspettare gli sviluppi di acquisti e cessioni, ma in pole position metto Juve e Inter, con la Juve leggermente davanti. Simone Inzaghi è stato bravissimo con la Lazio, però subentrare sulla panchina di una squadra scudettata non è facile. Poi l’Inter ha venduto Hakimi, giocatore di grande importanza: verrà sostituito con Bellerin, credo. E non ci sarà più Eriksen. È arrivato Calhanoglu, bravo, ma con altre caratteristiche».